Le parole di Lionel Scaloni raccontano meglio di qualsiasi statistica il peso specifico di Lautaro Martinez all'interno dell'Argentina. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha voluto ringraziare pubblicamente il capitano dell'Inter per la disponibilità dimostrata, sottolineando quanto sia prezioso il suo atteggiamento all'interno del gruppo. "Vorrei sottolineare quello che ha fatto Lautaro. Non è facile essere il capocannoniere della Serie A e accettare di partire dalla panchina. È un esempio per tutti. Quando entra dà sempre tutto e dimostra di essere un giocatore fondamentale per questa squadra", ha dichiarato Scaloni, riconoscendo il valore umano oltre che tecnico dell'attaccante. Un attestato di stima che va oltre il rendimento sul campo e che certifica ancora una volta la leadership silenziosa del numero 10 nerazzurro, sempre pronto a mettere il gruppo davanti alle ambizioni personali. E Lautaro ha risposto nel modo che conosce meglio: incidendo. Dopo l'assist decisivo servito nel finale della sfida degli ottavi contro l'Egitto, il capitano dell'Inter si è rivelato ancora una volta determinante anche nel quarto di finale disputato nella notte contro la Svizzera. Entrato a gara in corso, l'attaccante ha dato nuova energia alla manovra offensiva dell'Albiceleste e, nei minuti di recupero dei supplementari, ha messo il sigillo sulla qualificazione con il gol del definitivo 3-1 al 120', chiudendo i conti e regalando ai campioni del mondo il pass per la semifinale. Un impatto devastante pur senza partire dal primo minuto, la conferma di come Scaloni possa contare su un giocatore capace di cambiare l'inerzia della partita in qualsiasi momento.
Le dichiarazioni e gli elogi di Scaloni per Lautaro Martinez
"Per noi è un privilegio avere calciatori con questa mentalità. Lautaro non ha mai creato un problema, ha sempre lavorato per la squadra e quando viene chiamato in causa risponde presente", ha aggiunto il ct argentino. Lautaro continua così a ritagliarsi un ruolo fondamentale nella corsa mondiale dell'Argentina: meno appariscente rispetto al passato, ma forse ancora più prezioso. Le parole del ct trovano quindi piena conferma nei fatti. Accettare un ruolo diverso senza creare polemiche, continuare a lavorare per la squadra e farsi trovare pronto quando arriva l'occasione sono qualità che non finiscono nei tabellini, ma che fanno la differenza all'interno di uno spogliatoio vincente. E quando poi il sacrificio viene accompagnato anche da assist, gol pesanti e prestazioni decisive, il valore di Lautaro Martinez diventa semplicemente impossibile da mettere in discussione.
Autore: Giammarco Probo
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