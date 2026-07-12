Con la definizione delle due semifinali delle competizioni estive, si completa anche il calendario dei rientri dei nazionali dell'Inter in vista della preparazione alla nuova stagione.

Il primo dei tre giocatori che hanno partecipato ai quarti di finali dei Mondiali a tornare a disposizione di Cristian Chivu sarà Manuel Akanji, atteso ad Appiano Gentile dopo la prima settimana di agosto.

Occhio all'attacco

Tempi più lunghi, invece, per due dei principali protagonisti dell'attacco nerazzurro. Sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram, infatti, rientreranno soltanto dopo il 10 agosto, lasciando allo staff tecnico meno di due settimane per lavorare con entrambi in vista dell'esordio stagionale contro il Monza. Questo perché è in programma anche la finale 3-4 posto in caso di sconfitta in semifinale di Argentina e Francia.

Una situazione che costringerà Chivu a gestire con particolare attenzione il reparto di attacco in un'estate caratterizzata in parte da tempi di preparazione particolarmente ridotti per chi ha partecipato al Mondiale. Il tecnico avrà a disposizione da subito solo Esposito, con Bonny che si aggregherà più in avanti.