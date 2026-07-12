Il CEO del Parma Federico Cherubini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Gazzetta di Parma, dove tra i vari temi è tornato sull'addio della scorsa estate a Giovanni Leoni, il giovane difensore passato al Liverpool dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter: "Avremmo tenuto molto volentieri Leoni per un’altra stagione: se ci avessero chiesto, dieci giorni prima della chiusura del mercato, se sarebbe rimasto, avremmo garantito che sì. Poi è arrivata la proposta del Liverpool e non avremmo certo potuto metterci di traverso".

"Non siamo un club che deve vendere per forza"

Cherubini fa poi delle considerazioni sulla prossima campagna acquisti: "Due considerazioni generali. La prima è che c’è molto interesse per tanti giocatori del Parma, e questo fa molto onore a chi li ha allenati e a chi li ha portati a certi livelli. La seconda è che acquistare, valorizzare e vendere giocatori fa parte del progetto del Parma: ma noi non dobbiamo per forza vendere. E questo ci dà una grande forza. Grazie alla forza della famiglia Krause non siamo mai nelle condizioni di dover vendere: è sempre una nostra scelta, che va sempre mixata – questo non va mai dimenticato – con le ambizioni dei giocatori. La certezza è che la società non intende depauperare la squadra, anzi ha la forza di poter perdere anche due o tre giocatori importanti, come è accaduto la scorsa estate, potendo sostituirli e facendo crescere quelli che già sono in rosa. Sempre con l’obiettivo di una crescita costante. Abbiamo venduto Bonny, Man, Sohm e Leoni e abbiamo comunque fatto meglio della stagione precedente. Firmerei subito, perché si ripeta per questo e per i prossimi anni".