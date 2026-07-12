Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 3-1 nel quarto di finale tra Argentina e Svizzera, nel dopopartita ha parlato anche ai microfoni di ESPN esprimendo la sua gioia per aver visto tornare al gol il suo 'avversario' di ruolo, Julian Alvarez, autore della rete che ha tolto le castagne dal fuoco alla Nazionale di Lionel Scaloni: "Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, in generale abbiamo fatto tutti una grande partita. È fondamentale che tutti siano al meglio per le partite che verranno. Sono molto contento per Julian che è tornato a segnare in un Mondiale, poi è toccato a me chiudere i conti di un successo fondamentale per noi".