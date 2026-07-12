Dopo la novità dell'edizione a 48 squadre che sta vivendo il suo rush finale, il Mondiale potrebbe a breve vedere un ulteriore aumento delle sue partecipanti. Secondo quanto riportato da The Athletic, Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà l'espansione della Coppa del Mondo di ulteriori 16 nazioni, arrivando a un torneo da 64 squadre in vista della prossima edizione del 2030, quella divisa tra Argentina, Uruguay, Paraguay, Spagna, Portogallo e Marocco. Infantino ha confermato che i colloqui sul formato proposto avranno luogo dopo il torneo di quest'estate, sottolineando che il Mondiale deve restare "per tutto il mondo, non solo per Europa e Sudamerica" e che ogni nazione dovrebbe poter sognare di parteciparvi.

L'idea non piace ai presidenti di UEFA e CONCACAF

Una posizione che per il momento non trova proseliti tra i presidenti delle confederazioni continentali: ad aprile, il presidente UEFA Aleksander Ceferin aveva bocciato la proposta definendola "una cattiva idea", sostenendo che danneggerebbe sia il torneo sia le qualificazioni europee. Sulla stessa linea il presidente CONCACAF Victor Montagliani, secondo cui non si tratterebbe di "una grande idea".