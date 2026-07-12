Fabio Capello approva senza riserve la decisione della FIGC di affidare a Paolo Maldini un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico della Nazionale. L'ex allenatore, che con l'ex capitano del Milan ha condiviso anni di successi in rossonero, vede nella sua nomina il punto di partenza ideale per rilanciare il calcio italiano.

"Sono davvero felice della scelta. Paolo era il primo nome che avevo in mente ed è la persona giusta per questo incarico. È serio, preparato, riflessivo e ha una visione precisa. Non ama apparire, preferisce lavorare e costruire", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Leonardo completa una coppia di grande esperienza

Capello ha speso parole importanti anche per Leonardo, destinato a collaborare con Maldini nella nuova struttura federale.

"Conosce profondamente il calcio e ha maturato una grande esperienza. Se Paolo lo ha scelto al suo fianco è perché sa che ci sarà molto da fare. Dovranno ricostruire partendo dai giovani e sono convinto che abbiano tutte le competenze per affrontare questa sfida."

"Autonomia fondamentale per mettere in pratica le sue idee"

Secondo Capello, il successo del nuovo corso passerà anche dalla libertà operativa concessa a Maldini.

"Quello che ha fatto al Milan dimostra il suo valore. È una persona che ha un progetto chiaro e vuole portarlo avanti senza compromessi."

Per questo motivo, la richiesta di ampi margini decisionali rappresenta, a suo giudizio, una condizione indispensabile.

"È un aspetto molto positivo. Se non avesse avuto la possibilità di lavorare con autonomia, probabilmente non avrebbe nemmeno accettato. Non credo che la questione fosse economica: voleva semplicemente poter realizzare le proprie idee e dare un contributo concreto alla crescita della Nazionale."