Beppe Bergomi interviene su Sky Sport per parlare del primo atto della rivoluzione della FIGC, con l'ufficialità dell'arrivo di Paolo Maldini come direttore tecnico e dell'ex allenatore dell'Inter Leonardo come advisor: "L'obiettivo è tornare ai Mondiali, quella di Maldini è la scelta migliore perché è stato il più forte col quale ho giocato. Ha fatto mille presenze tra Milan e Nazionale, ha saputo vincere col Milan e coprirà un ruolo che non c'è mai stato. La scelta intelligente è stata farsi accompagnare da un'altra persona: non sapevo di Leonardo, ma sappiamo anche le sue qualità. Possono suddividere le competenze tecniche. Avranno sicuramente un gran lavoro da fare, perché so come lavora Club Italia".

Sul lavoro del nuovo Commissario Tecnico

"Sappiamo il valore del nostro calcio e del momento che stiamo attraversando. Sotto le annate 2010 stanno venendo fuori giocatori interessanti ma non abbiamo tempo di aspettarli perché dobbiamo ottenere risultati. Non devono sbagliare CT, non ci sono tante alternative. Poi servirà un grande lavoro ma sono abituati a farlo. Anche l'Under 21 con Silvio Baldini sta lavorando discretamente bene; le giovanili giocano tutte bene o male lo stesso calcio, però ora in Under 21 ci sono pochi che fanno il grande salto. Serve coraggio nel lanciare i talenti".

Conte, Mancini e Pioli la short list o ci saranno nomi a sorpresa?

"Paolo conosce bene Mancini e anche Conte. Io batto da tempo sul tasto Pep Guardiola e penso che un tentativo lo faranno. Perché non provarci? Quando alleni una Nazionale devi pensare a fare qualcosa di grande senza pensare all'aspetto economico. Allenatori come lui sono geni del calcio che possono pensare a fare qualcosa di importante. Un tentativo lo farei, poi le altre sono tutte ottime soluzioni".