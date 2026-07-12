Gianni Infantino, intervistato dall'emittente svizzera BlueSport, rivendica la bontà della decisione di ampliare il Mondiale a 48 partecipanti: "Scelta giusta? Sì, al 100%! È stato un enorme successo con 48 squadre. Ogni squadra ha giocato ad alto livello. Squadre provenienti da ogni continente hanno segnato gol e conquistato almeno un punto. Nove squadre africane su dieci hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta. All'ultimo Mondiale, c'erano solo cinque squadre africane. Questo dimostra quanto sia importante includere tutte le squadre, dare loro questa opportunità di partecipare".

Alcuni sostengono già che il numero delle squadre dovrebbe essere aumentato a 64.

"Questo è sicuramente un tema che verrà esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo questo Mondiale. Quando si organizza un Mondiale, è importante organizzarlo per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America, ma di fatto per tutto il mondo. Ogni nazione dovrebbe avere la possibilità di sognare di partecipare al Mondiale. Si può constatare che la qualità delle squadre è estremamente elevata, e continua a migliorare in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare al Mondiale, mancherà loro l'incentivo a continuare a migliorare.

In qualità di presidente della FIFA, le è consentito tifare anche per la Svizzera?

"Sicuramente con la Svizzera. Bisogna solo assicurarsi di comportarsi in modo appropriato. Ma ovviamente, qualcosa si agita dentro di me quando gioca la Svizzera".

Hai già ricevuto qualche feedback da Donald Trump?

"Sì, ci sentiamo regolarmente. Quasi tutti i giorni: è contento e si sta davvero godendo il torneo. Guarda tutte le partite in televisione".

Perché non era ancora allo stadio? Troppi problemi di sicurezza?

"No, no, immagino che abbia ancora qualche altra cosa da fare... E quando è allo stadio, la gente chiede: "Cosa ci fa allo stadio con tutto quello che succede nel mondo?". Sono sempre in contatto con lui e con il suo governo, che sta facendo un ottimo lavoro con i Mondiali".

Ma il piano per la finale prevede che tu consegni il trofeo al vincitore insieme a Trump.

"Sì, speriamo di poter consegnare il trofeo insieme durante la finale. È sempre stato questo il piano, ed è così che si è sempre fatto in passato: il presidente del Paese ospitante consegna il trofeo insieme al presidente della FIFA".