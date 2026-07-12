L'Inter sperava di aver risolto il problema della corsia destra, ma il futuro di Anan Khalaili resta appeso all'esito degli accertamenti richiesti dal CONI. L'esterno israeliano non ha ottenuto l'idoneità sportiva in prima battuta e sarà sottoposto tra lunedì e martedì a una nuova serie di controlli prima del verdetto definitivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli approfondimenti comprenderanno anche un ecocardiogramma e una visita specialistica. Solo al termine dell'iter il CONI potrà esprimersi in maniera definitiva sulla possibilità di concedere l'idoneità agonistica.

I protocolli italiani frenano l'operazione

Lo stop ha colto di sorpresa il club nerazzurro, che pochi giorni prima aveva raggiunto un'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

La situazione non dipende dall'Inter, ma dalle rigorose normative italiane in materia di medicina sportiva, molto più severe rispetto a quelle in vigore in altri Paesi. Negli ultimi anni casi come quelli di Christian Eriksen ed Edoardo Bove, costretti a lasciare il calcio italiano dopo l'impianto di un defibrillatore, hanno evidenziato le differenze tra i protocolli italiani e quelli adottati all'estero.

Guela Doué resta la prima alternativa

Fino al responso definitivo prevale l'attesa, anche se l'operazione viene considerata a rischio. Dall'entourage del giocatore continua a filtrare ottimismo, ma l'Inter ha già iniziato a valutare possibili soluzioni alternative per non farsi trovare impreparata.

Il primo nome sul taccuino della dirigenza è Guela Doué, esterno dello Strasburgo e della nazionale della Costa d'Avorio. Il suo profilo era già stato preso in considerazione quando la trattativa con l'Union Saint-Gilloise sembrava essersi complicata.

L'ostacolo principale resta la valutazione economica: il club francese chiede una cifra superiore rispetto a quella concordata per Khalaili, rendendo l'eventuale operazione più onerosa. L'Inter, però, aspetterà il verdetto del CONI prima di decidere se affondare il colpo su un nuovo esterno o completare l'acquisto dell'israeliano.