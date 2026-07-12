In occasione della presentazione de 'Il libro nero del calcio italiano', scritto da Michele Criscitiello, Mario Giuffredi, agente dei fratelli Esposito, ha parlato di alcuni esempi di società che secondo lui non agiscono in piena correttezza. Partendo dall'esempio dell'Hellas Verona per poi ampliare il discorso: "Il Verona paga 14 milioni di commissioni a uno o due procuratori; la colpa non è dei procuratori, ma del presidente che permette queste cose. Ma come il Verona ci sono tantissimi, ci sono club che lavorano con uno o due agenti e quindi vuol dire che è la loro linea aziendale. Prima di dare colpe ai procuratori, che sicuramente ne avranno, ci sono i presidenti che hanno le loro grandi colpe. Si è creato il mito dei procuratori che comandano, ma sono i presidenti che ti danno la forza di fare determinate cose".

Mario #Giuffredi in occasione della presentazione de “Il libro nero del calcio italiano”, ha parlato di alcuni esempi di società che secondo lui non agiscono in piena correttezza, svolgendo operazioni solo con uno o due agenti. @MCriscitiello #sportitalia #calciomercato pic.twitter.com/nh1M7KipV3 — Sportitalia (@tvdellosport) July 12, 2026