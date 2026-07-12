La carriera di Yann Sommer dovrebbe proseguire nel massimo campionato belga. L'ex estremo difensore dell'Inter è a un passo dal trasferimento al Bruges. Lo riferisce il giornalista esperto di calcio belga, Sacha Tavolieri, che spiega come un principio di accordo tra le parti sia stato raggiunto. Il portiere elvetico dovrebbe formalizzare l'accordo con il Bruges nelle prossime 48-72 ore. Sommer ha già dato il suo ok per il trasferimento e la trattativa sembra essere prossima alla conclusione positiva.

Sezione: Mercato / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 22:00
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione