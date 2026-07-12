La carriera di Yann Sommer dovrebbe proseguire nel massimo campionato belga. L'ex estremo difensore dell'Inter è a un passo dal trasferimento al Bruges. Lo riferisce il giornalista esperto di calcio belga, Sacha Tavolieri, che spiega come un principio di accordo tra le parti sia stato raggiunto. Il portiere elvetico dovrebbe formalizzare l'accordo con il Bruges nelle prossime 48-72 ore. Sommer ha già dato il suo ok per il trasferimento e la trattativa sembra essere prossima alla conclusione positiva.