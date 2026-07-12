Dopo l'eliminazione dal Mondiale della Norvegia per mano dell'Inghilterra, l'opinione pubblica del paese scandinavo non ha risparmiato l'arbitro francese Clement Turpin. Tra i più critici Alfie Haaland, papà di Erling, ex giocatore del Manchester City e ora opinionista televisivo. Il padre del centravanti ex Borussia Dortmund ha espresso tutto il proprio malcontento sui social e in televisione.

Alfie Haaland al veleno: "Perché l'1-1 non è stato rivisto?"

Su X, Haaland senior ha risposto duramente al post di un tifoso inglese che celebrava il gol del pareggio di Bellingham. Ha scritto: "Davvero? Siete stati salvati dall'arbitro. Spero vinciate il Mondiale, ma oggi mi sento derubato". Il riferimento è ai tanti episodi che hanno caratterizzato la partita. Innanzitutto il gol annullato a Heggem per una spinta proprio di Haaland su Anderson sull'1-1, oltre al possibile tocco della palla contro il cavo della spider cam pochi istanti prima del gol del pareggio di Bellingham, con l'azione che è proseguita fino alla rete del centrocampista del Real Madrid.

In TV, Alfie ha inasprito ancora di più i toni, spiegando: "Sono deluso, credo che la Norvegia sia stata penalizzata da due decisioni clamorose dell'arbitro. Il primo gol dell'Inghilterra non avrebbe mai dovuto essere convalidato. Dal mio posto si è vista un'evidente infrazione nella manovra di costruzione, ignorata dagli arbitri. Se il VAR serve a individuare errori evidenti, allora perché non è stato rivista l'azione?"

E ancora ha aggiunto: "La gente continua a dire che Erling ha spinto Anderson. Ma riguardate il replay. Stanno lottando per la posizione, usano le braccia, è calcio. Se questo basta per annullare un gol ai Mondiali annulleremmo un gol a settimana".