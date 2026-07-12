L'Inter resta con il fiato sospeso per Anan Khalaili. Dopo la richiesta del CONI di effettuare ulteriori accertamenti medici, il tesseramento dell'esterno israeliano è momentaneamente in stand-by e il club nerazzurro ha iniziato a valutare possibili alternative nel caso in cui l'operazione non dovesse andare a buon fine.

Secondo Tuttosport, il primo profilo sulla lista resta Guéla Doué, già seguito prima dell'affondo decisivo per Khalaili.

Doué resta il preferito, ma il Milan è in corsa

L'esterno ivoriano dello Strasburgo continua a essere uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza interista. La valutazione del club francese, però, oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra che rende la trattativa particolarmente impegnativa.

Su Doué è forte anche l'interesse del Milan, che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Lo Strasburgo, forte dell'interesse di più società, punta ora a massimizzare l'incasso.

Belghali resta un'opzione, Jones conferma la priorità all'Inter

Tra le alternative monitorate c'è anche Rafik Belghali dell'Hellas Verona. Il club scaligero è disposto a cederlo e valuta il cartellino intorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto a quella richiesta per Doué.

Sul fronte centrocampo, invece, arrivano segnali incoraggianti per Curtis Jones. Sempre secondo Tuttosport, il centrocampista del Liverpool avrebbe smentito le indiscrezioni che lo volevano vicino al Nottingham Forest, confermando la propria preferenza per l'Inter.

La priorità del club nerazzurro resta comunque quella di attendere l'esito definitivo degli accertamenti su Khalaili prima di decidere se tornare con decisione sul mercato degli esterni.