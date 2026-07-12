Ieri si è parlato di Guela Doué in chiave Inter qualora dovesse saltare l'affare Khalaili. Secondo quanto riferisce TuttoSport, il Milan avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di Douè che si trasferirebbe volentieri a Milano. I nodi rappresentano dal cartellino, che sia aggira circa 30-40 milioni, ma anche un possibile inserimento dell'Inter che potrebbe perdere anche Khalaili dopo Palestra, evidenzia il quotidiano.

Sky Sport ieri spiegava che l'Inter aveva in precedenza fatto anche un sondaggio per Guéla Doué. Che è un profilo diverso rispetto all'israeliano, più difensivo. E Chivu ha chiesto un giocatore con le caratteristiche di Dumfries. Quindi quello per Doué era solo un sondaggio.