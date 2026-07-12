Acerbi e Darmian hanno lasciato l'Inter ma potrebbero proseguire le rispettive carriere ancora in Italia. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, i due giocatori hanno deciso di continuare a giocare e proseguire la loro carriera. La volontà dei due è quella di giocare in Italia e possibilmente anche vicino a casa. In passato per Darmian vi abbiamo parlato del Torino, su Acerbi ci sono Genoa, Sassuolo e Monza.

Sezione: Focus / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 19:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione