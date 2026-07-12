Acerbi e Darmian hanno lasciato l'Inter ma potrebbero proseguire le rispettive carriere ancora in Italia. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, i due giocatori hanno deciso di continuare a giocare e proseguire la loro carriera. La volontà dei due è quella di giocare in Italia e possibilmente anche vicino a casa. In passato per Darmian vi abbiamo parlato del Torino, su Acerbi ci sono Genoa, Sassuolo e Monza.