Il futuro di Davide Frattesi sarà certamente lontano dall'Inter. Gazzetta.it spiega che il classe '99 spera di poter giocare in Inghilterra e ricordiamo che, nelle scorse settimane, si era fatto avanti il Nottingham Forest, pronto a investire circa 25 milioni per portare l’azzurro a casa. La richiesta interista, però, era di almeno 30. Ma la trattativa, comunque, è ancora in fase di sviluppo.

Il sito della rosea si concentra anche su Pavard, spiegando che sia lui sia Frattesi "si alleneranno agli ordini di Chivu in Germania, quasi da separati in casa. La prima amichevole della stagione è fissata per il 26 luglio contro il Karlsruher. Entrambi sperano di trovare una sistemazione prima", evidenzia il sito della Gazzetta.