Nonostante il momentaneo intoppo delle scorse ore, l'Inter non perde la fiducia per il trasferimento di Anan Khalaili. Il giocatore israeliano sosterrà domani mattina altri test, ma i nerazzurri confidano di poter chiudere il colpo dopo il supplemento di esami medici richiesti dal CONI. Sensazioni positive filtrano anche dall'entourage del giocatore.

Ottimismo Inter: per ora non si valutano alternative a Khalaili

Proprio in virtù di questo condiviso ottimismo, l'Inter non sta percorrendo alcuna pista alternativa a Khalaili per la corsia di destra. I nomi ci sono, certo, Cambiaso, Norton-Cuffy e Guela Doué in primis, ma, come riporta Orazio Accomando a Sport Mediaset, in questo momento sono tutte opzioni messe in secondo piano. Del resto, dopo l'addio al sogno Palestra, Khalaili è sempre stato il profilo ritenuto ideale dalla dirigenza dell'Inter per raccogliere la gravosa eredità di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Proprio per questo motivo qualche ora di attesa non comprometterà l'esito del trasferimento in entrata dall'Union Saint-Gilloise.