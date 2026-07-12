La terza mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali sta producendo effetti anche ben oltre le settimane che hanno fatto seguito alla clamorosa sconfitta contro la Bosnia per l'Italia. Mentre la Nazionale sta cercando di ripartire, gli Azzurri continuano a scivolare nel ranking FIFA: i risultati che sono maturati in queste settimane nella Coppa del Mondo, infatti, hanno spinto l’Italia in basso fino al 15° posto in classifica, il peggior risultato della Nazionale dal giugno del 2019. In quell’occasione gli Azzurri si trovavano al 14° posto e da lì partì la scalata che culminò con la conquista degli Europei nel 2021 e con l’Italia che si arrampicò fino alla quarta posizione della graduatoria.

A guidare la classifica sono le semifinaliste dei Mondiali 2026, a partire dalla Francia di Marcus Thuram prima con 1948,97 punti, seguita dall'Argentina di Lautaro Martinez che vanta 1943,47 punti; subito dietro ecco Spagna e Inghilterra, poi il Brasile che precede il Marocco. L'Italia ha subito il sorpasso anche da parte di Colombia, Messico e Svizzera, grazie ai risultati che queste Nazionali hanno ottenuto nella manifestazione.