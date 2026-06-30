Presente a fianco del giocatore all'atto della firma del contratto col Panathinaikos, Federico Pastorello, agente di Stefan de Vrij, celebra su Instagram la nuova avventura professionale dell'ormai ex difensore dell'Inter: "Il nostro nuovo accordo mi rende felice e orgoglioso!! Stefan ha firmato un contratto di 2 stagioni (prevista quindi una clausola per un ulteriore anno di contratto, ndr), con il glorioso club greco del Panathinaikos. Dopo 12 anni in Serie A, era tempo di una nuova sfida per il nostro Stefan. Buona fortuna!!".