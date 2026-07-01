Sarà molto probabilmente Mantova la nuova tappa della carriera di Matteo Spinaccè: secondo il quotidiano online La Voce di Mantova, infatti, è arrivato l'ok da parte dell'Inter al passaggioo al club biancorosso dell'attaccante classe 2006. Il direttore sportivo dei Virgiliani Fabio Brutti ha perfezionato ieri l’operazione che porterà l’attaccante classe 2006 in riva al Mincio, in prestito con diritto di riscatto. Spinaccè, prodotto del vivaio nerazzurro, è reduce dall'ultimo campionato di Serie C disputato con l’Inter U23, totalizzando 26 presenze, 6 reti e due assist. Oltre al suo ruolo naturale di seconda punta, il ragazzo può essere impiegato sia come seconda punta che sulla fascia destra.



Dopo il primo anno da professionista nella filial interista, ora arriva per lui un'occasione importante nel campionato cadetto agli ordini del tecnico Francesco Modesto.