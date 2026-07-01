La Repubblica torna sulla vicenda riguardante Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile per fatti risalenti al 2020. Al calciatore viene contestato l'aver avuto rapporti a pagamento con una ragazza all'epoca diciassettenne attraverso l'intermediazione del pr Alessio Salamone dell'agenzia Ma.De. Secondo le accuse, si legge sul quotidiano, l'agenzia "organizzava cene e party nei locali più esclusivi della città per i suoi facoltosi clienti, soprattutto calciatori. E a chi voleva il pacchetto completo, metteva a disposizione escort e palloncini di gas esilarante per sballarsi. L’accusa: l’organizzazione di un incontro «di natura sessuale» con la minore, che all’epoca ha 17 anni e 8 mesi. La cena si svolge a Cinisello Balsamo, paese dell’hinterland di Milano dove all’epoca ha sede la “Ma.De”, e dove ci sono pure degli appartamenti per ospitare le ragazze, ufficialmente “modelle” e “donne immagine”. Tutti indurrebbero poi la minore a prostituirsi, nella notte dell’11 luglio 2020".

Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del calciatore ma, sempre secondo La Repubblica, il senso delle parole che Bastoni confida a chi gli sta accanto è questo: «Parliamo di sei anni fa, all’epoca avevo vent’anni, ero appena arrivato all’Inter, ero single. Non c’è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore».

Come si legge "i pm vogliono approfondire. A partire dalle chat estrapolate dal telefono di Salamone. Tra lui e Bastoni c’è un rapporto di amicizia. L’uomo della Ma.De al telefono è sempre disponibile: «Ormai sono il tuo tuttofare oh... e non ho manco una maglietta. Comunque hai capito, quando c’è qualche ragazza mandami i profili e la contatto io». «Ma là ci sono posti per imboscarsi?», chiede Bastoni all’amico tuttofare. Che risponde: «Qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa». Lo prende pure in giro perché il giocatore si lamenta dei costi: «Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te...»".