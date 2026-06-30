Parole piuttosto dure che sanno di rottura tra Romelu Lukaku e il Napoli. E non solo. A parlare, intervistato da Humo, è il fratello di Big Rom, Jordan, con un passato nelle fila della Lazio. A suo dire, il rapporto con i partenopei si è incrinato per varie ragioni: "Quando è morto nostro padre il club gli ha chiesto di tornare in Italia, il Napoli non ha avuto compassione nei suoi confronti".

Non migliore la relazione con il suo principale sponsor da sempre, Antonio Conte, che il Napoli l'ha già lasciato: "Quando Romelu si è fatto male il club acquistò un nuovo attaccante e Conte gli disse che sarebbe stato impiegato solo come suo sostituto. Probabilmente anche in questo caso il rapporto si è incrinato". A preoccupare Jordan è comunque lo stato psicologico del fratello, in questo periodo impegnato al Mondiale con il Belgio: "Non ha avuto un momento di riposo mentale. Dopo il Mondiale, quando resterà solo con i suoi pensieri, tutto verrà a galla".