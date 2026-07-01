Come da tradizione, oggi, 1° luglio, è il giorno in cui verranno decise dismissioni e promozioni all'interno della CAN di Serie A e B. Anche se quest’anno, considerati proprio tutti gli eventi accaduti che hanno sconvolto il sistema arbitrale italiano e le elezioni del nuovo presidente AIA in programma a metà settembre, con il 19 come potenziale data indicata dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe andare in scena il congelamento delle dismissioni. Nessuna bocciatura quindi, con l’organico che verrà aumentato con le sole promozioni.

Da Drigo a Mazzoni, gli arbitri in arrivo dalla CAN di C

Intanto, si attende solo l'ufficialità per le promozioni dalla CAN di C dei seguenti nomi: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Marco Di Loreto (sezione di Terni), Alberto Poli (Verona), Dario Madonia (Palermo) ed Edoardo Mazzoni (Prato). Per quanto riguarda invece le cinque dismissioni di direttori di gara congelate, che pertanto diventeranno 10 alla fine della stagione 2026-2027, i nomi in ballo sono quelli di: Rosario Abisso, Ivano Pezzuto, Marco Piccinini, Federico Dionisi e Luca Massimi. Infine, oggi Domenico Messina, ex designatore della Can A e B dal 2014 al 201, diventerà ufficialmente il direttore tecnico dell’AIA: sarà lui a indicare i designatori dalla CAN A e B in giù che verranno comunicati il 7 luglio.