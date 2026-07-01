Trentanove presenze, 8 gol e 6 assist in tutte le competizioni: questo il bilancio della scorsa stagione di Sebastiano Esposito con il Cagliari. Un bilancio soddisfacente che ha contribuito alla salvezza dei sardi e che ha inevitabilmente attirato le attenzioni di altri club nei confronti del classe 2002 di Castellammare di Stabia, riscattato dai rossoblu per 4 milioni di euro come da accordi con l'Inter. In tempi recenti il Como si era interessato all'attaccante, alla ricerca di profili italiani e giovani per le liste, in vista della partecipazione alla Champions League.

L'ultima novità riguarda l'altra squadra che ha acciuffato l'Europa che conta all'ultma curva, la Roma. Come riporta TMW, con Artem Dovbyk e Lewis Ferguson in uscita, i giallorossi stanno riflettendo sull'eventuale candidatura del canterano nerazzurro, che dovrebbe avere una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, visto che tempo fa Tommaso Giulini, presidente dei sardi, si era espresso in questi termini: "Sicuramente il Cagliari può ripartire da lui, è un nostro valore importante, complessivamente penso che non sia un calciatore che possa valere meno di Piccoli". E l'attuale attaccante della Fiorentina si è trasferito in riva all'Arno per 25 milioni di euro. Da ricordare che l'Inter avrebbe diritto al 40% del ricavato da un'eventuale cessione di Esposito.