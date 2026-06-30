È scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte di partecipazione a NBA Europe, il torneo di pallacanestro continentale che la NBA varerà nel 2027. Dalle 12 città coinvolte sono arrivate offerte importanti, che hanno sfondato anche il muro del miliardo di dollari, come ha dichiarato anche Mark Tatum, numero 2 della lega a stelle e strisce: "Siamo estremamente incoraggiati dalle ultime offerte ricevute per le franchigie permanenti nel nuovo progetto di una lega gestita da NBA e FIBA. Confermano il grande interesse attorno a questo progetto: sarà il più grande influsso di capitale che il basket europeo abbia mai visto. Abbiamo dei chiari favoriti in ciascuna delle 12 città, inclusi diversi club di basket e calcio. Ora lavoreremo coi board di NBA e FIBA per finalizzare gli accordi a lungo termine", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

A Milano sarà un altro derby con RedBird

Oltre 20, nel dettaglio, le proposte che sono arrivate da club esistenti di calcio e basket, compresi alcuni attualmente in Eurolega. Tutti i club e i fondi di investimento a cui Nba ha presentato il progetto hanno dato seguito con un'offerta. La Rosea, citando fonti proprie, spiega che su Roma si sono mosse sia il BC Roma SPQR, il nuovo club che fa capo a Donnie Nelson e ha Luka Doncic tra gli investitori, che il Maxima Roma, il club di proprietà di Paul Matiasic. Su Milano, invece, oltre a quella di RedBird che lavora sempre a un possibile accordo con Varese, c'è un'offerta anche di Oaktree, che oltre a controllare l'Inter è in predicato di entrare nella compagine azionaria dell'Olimpia. Nella prima stagione ci saranno 16 squadre (le 12 franchigie permanenti più quattro qualificate dalla Champions League 2026-27) che si affronteranno in una regular season con girone all'italiana a cui seguiranno serie Playoff e Finals, seguendo il modello NBA e con l'idea di offrire ai tifosi più partite che contano possibile. Resta aperto il tavolo con Eurolega: dopo l'incontro di giugno, le due parti dovrebbero rivedersi a luglio.