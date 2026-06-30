Dopo la notizia piombata come un fulmine abbattutosi sul cielo sereno di Milano che ha visto ancora una volta Alessandro Bastoni protagonista, questa volta per vicende extracalcistiche tutt'altro che piacevoli, arrivano ulteriori aggiornamenti in merito all'avviso di garanzia ricevuto quest'oggi dal difensore nerazzurro, reo, secondo le indagini, di avuto intrattenuto un rapporto sessuale con una ragazza di 17 anni. Secondo l'ultimissimo aggiornamento fornito da ANSA, il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana "è indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi", come anticipato da Repubblica (LEGGI QUI) e confermato da ambienti giudiziari, ricevendo inoltre "un invito a comparire per venerdì prossimo" in procura.