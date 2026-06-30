Dopo la notizia piombata come un fulmine abbattutosi sul cielo sereno di Milano che ha visto ancora una volta Alessandro Bastoni protagonista, questa volta per vicende extracalcistiche tutt'altro che piacevoli, arrivano ulteriori aggiornamenti in merito all'avviso di garanzia ricevuto quest'oggi dal difensore nerazzurro, reo, secondo le indagini, di avuto intrattenuto un rapporto sessuale con una ragazza di 17 anni. Secondo l'ultimissimo aggiornamento fornito da ANSA, il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana "è indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi", come anticipato da Repubblica (LEGGI QUI) e confermato da ambienti giudiziari, ricevendo inoltre "un invito a comparire per venerdì prossimo" in procura.

Sezione: Focus / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 20:35
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi