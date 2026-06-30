Per la Roma arriva una piccola iniezione di denaro derivante da... Davide Frattesi. Il retroscena è rivelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, da anni al seguito dei capitolini, nel corso di un intervento a Manà Manà Sport: il club giallorosso, infatti, ha ottenuto un ricavo da circa 300mila euro per la maturazione di alcuni bonus previsti nell'accordo fatto tra Inter e Sassuolo nell'estate del 2023, quando i nerazzurri prelevarono il giocatore dal club emiliano, che sono stati raggiunti dal classe 1999 nel corso della stagione terminata il mese scorso. Dove ha avuto poco spazio, sufficiente però per far scattare questa clausola.