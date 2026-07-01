Stefan De Vrij ha parlato apertamente della sua decisione di continuare la carriera al Panathinaikos, spiegando i motivi che lo hanno convinto ad accettare l'offerta del PAO e di trasferirsi in Grecia dopo otto anni all'Inter. Dopo le anticipazioni di ieri, ecco le sue dichiarazioni nel dettaglio: "Il motivo principale per cui ho scelto questa squadra è che si tratta di un grande club con una lunga storia. Credo che fosse giunto il momento di iniziare qualcosa di nuovo nella mia carriera. Mi sentivo pronto per una nuova sfida. Ero entusiasta del progetto, del piano a lungo termine e di tutto ciò che la squadra vuole raggiungere. Ho parlato con il direttore sportivo Stefanos Kotsolis e il nostro incontro mi ha fatto un'ottima impressione. Abbiamo le stesse idee. Ho avuto una conversazione molto costruttiva con l'allenatore, le cui squadre praticano un calcio piuttosto attraente. È un allenatore giovane, ma allo stesso tempo moderno. Ho capito che questa era la squadra giusta per me".

L'obiettivo? Essere un sempio

De Vrij si è posto anche un obiettivo preciso: "Voglio essere un esempio per tutti, sia in campo che fuori. Grazie all'esperienza maturata nella mia carriera, ho imparato molto, continuo a imparare e cerco costantemente di migliorare. Questo non cambierà nemmeno qui. Posso fare da mentore ad alcuni giocatori, essere un esempio con il mio comportamento e, naturalmente, dare il massimo ogni giorno". Il difensore neerlandese parla poi del suo incontro col DS ateniese: "Ci siamo visti mentre ero in vacanza ad Atene. In realtà, è stato un incontro molto positivo. Mi sono piaciute le sue idee e la sua visione per la squadra. È stato un primo incontro molto incoraggiante. Poi ho fatto le mie ricerche. Ho parlato con altri giocatori, che mi hanno raccontato la loro esperienza con la squadra. Infine ho parlato con il nuovo allenatore".

No alle sirene arabe

De Vrij ha anche raccontato di aver preferito il Trifoglio alla possibilità di approdare nei ricchi lidi della Saudi Pro League: "Ho ricevuto altre offerte, dall'Arabia Saudita e dal Medio Oriente in generale. Ognuno fa le proprie scelte, ma, come ho detto, questo era il progetto che mi entusiasmava di più. Per questo ho deciso di unirmi a questo team. Voglio avere un ruolo importante e aiutare il team a raggiungere i suoi obiettivi. Anche la mia conversazione con l'allenatore ha giocato un ruolo importante, così come il modo in cui giocano le sue squadre. Ho visto alcune delle loro partite e mi è piaciuto il loro stile di gioco: un calcio offensivo, costruzione dalla difesa e movimenti costanti dei giocatori. Questo è stato un altro motivo per cui ho scelto questa squadra. Credo che abbia il potenziale per raggiungere traguardi importanti e mi piacerebbe far parte di questo progetto. Ho parlato con Davide Calabria, che conoscevo non personalmente, ma perché ci eravamo affrontati diverse volte come avversari. Mi ha detto cose molto positive sulla sua esperienza in squadra finora. È molto contento. Mi ha aiutato molto. Ho parlato anche con Deschers, che non conoscevo personalmente, ma con cui avevo giocato diverse volte da avversari e che aveva indossato anche la maglia del Feyenoord, la squadra in cui ho mosso i primi passi nel mondo del calcio".

Giocare nell'Inter è stata una fortuna

Tanti gli amici consultati da De Vrij prima di questa scelta: "Ho parlato anche con Tony Villena, con cui sono stato compagno di squadra sia al Feyenoord che in nazionale. Ho parlato anche con Bart Schenkefeld, con cui sono cresciuto. Anche se ha lasciato la squadra, è stato qui per diversi anni. Quando ti viene chiesto di prendere decisioni del genere, ti informi a fondo per essere sicuro di fare quella giusta. Tutti mi hanno parlato della squadra nel migliore dei modi. Sono abituato alla pressione. Ho giocato in grandi squadre, ho vinto titoli e ho giocato nella nazionale olandese ai massimi livelli. Fa parte del mio lavoro e con gli anni si impara a gestirla. Sono qui per dare il massimo. L'obiettivo è sempre vincere e questo non cambia. Mi sento fortunato ad aver giocato negli ultimi 8 anni in un grande club, in una squadra eccellente, con la quale ho vinto diversi titoli. Come ho già detto, credo che il Panathinaikos abbia il potenziale per raggiungere i suoi obiettivi e vincere titoli. Volevo far parte di questo progetto".