Oggi, 1° luglio, è solitamente la data degli annunci ufficiali delle operazioni di mercato realizzate nel mese di giugno ma posticipate per ragioni contrattuali e/o fiscali a quello successivo. Anche perché è l'inizio della nuova stagione. Tra gli annunci attesi dovrebbe arrivarne uno da Madrid, sponda Real. E si tratterà del trasferimento di Denzel Dumfries dall'Inter alla Casa Blanca.

MNulla di nuovo sotto il sole, l'operazione è conclusa da settimane anche se il diretto interessato ha sempre evitato di parlarne per rimanere concentrato sul Mondiale e perché non c'era ancora un atto ufficiale. Ora che l'esterno di Aruba classe 1996 ha suo malgrado terminato l'avventura con la propria Nazionale per mano del Marocco, potrà dedicarsi al proprio futuro. E attendere che il Real Madrid lo vesta pubblicamente di bianco.

Dumfries si trasferisce al Real Madrid per 20 milioni di euro in un'unica soluzione, come previsto dalla sua clausola rescissoria.