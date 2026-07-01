Dopo gli annunci degli addii di Yann Sommer, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, arriva ora la notizia di un rinnovo in casa Inter. Il club nerazzurrocomunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027. Prosegue quindi la storia tra l'armeno e l'Inter, iniziata nel 2022 e che ha visto Mkhitaryan vestire la maglia della Beneamata per 187 volte, con 12 gol all'attivo.

Mkhitaryan nei giorni scorsi aveva parlato dal suo Paese in merito alle intenzioni per il futuro immediato: "Cercherò di giocare ancora un anno, poi capirò se è il momento di concludere la mia carriera o no e cosa vorrei fare. Non posso ancora dire cosa farò, perché non ci ho ancora pensato, anche se ci sono molte opportunità, devo scegliere la migliore per me. Voglio chiudere in bellezzza", aveva dichiarato dal campo dell'Academy del Pyunik.