Adesso è ufficiale: Stefan de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il club ateniese ha pubblicato il comunicato che certifica l'ingaggio del difensore neerlandese, che lascia l'Italia dopo otto anni di esperienza con l'Inter. De Vrij ha firmato un contratto per una stagione. De Vrij, si legge nella nota, si è affermato ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, vincendo titoli e collezionando numerose presenze in Serie A, Coppa Italia e Champions League. Dopo otto stagioni complete al Giuseppe Meazza con 296 presenze in tutte le competizioni, ha lasciato il club dopo aver contribuito in modo determinante alla conquista di tre scudetti (2021, 2024, 2026), tre Coppe Italia (2022, 2023, 2026) e tre Supercoppe (2021, 2022, 2023).

From Rotterdam to Rome. From Milan to Athens. ✈️



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