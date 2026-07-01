Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa, ha parlato in un comunicato delle nuove regole introdotte in vista del Mondiale in corso di svolgimento negli Stati Uniti.

"Prima dell'inizio del Mondiale, è stato deciso di introdurre alcune nuove regole, in particolare relative alle perdite di tempo, al fine di ridurle le partite e aumentare il tempo in cui il pallone è in gioco. Il limite di cinque secondi concesso ai giocatori per effettuare un calcio di rinvio o una rimessa laterale, i dieci secondi per lasciare il terreno di gioco in caso di sostituzione e il minuto fuori dal terreno di gioco in seguito a un infortunio: tutte queste misure sono state rispettate in linea generale, si sono rivelate molto efficaci e sono state unanimemente considerate innovazioni molto positive".

"Per aumentare il ritmo della partita, è stato raccomandato agli arbitri di non sanzionare i normali contatti calcistici e di prestare attenzione ad alcune situazioni specifiche che potrebbero verificarsi in relazione alle tattiche di determinate squadre. Un esempio è quando i giocatori in attacco cercano di impedire ai difensori di muoversi. Ciò vale in particolare quando la tattica mira a impedire al portiere avversario di difendere la porta. Allenatori e giocatori ne sono stati informati, quindi non dovrebbe sorprendere che gli arbitri sanzionino questi falli".