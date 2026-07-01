Le speranze di vedere Curtis Jones alla Pinetina non sono ancora sfumate. La trattativa è in un vicolo cieco, per ammissione anche di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, la cui proposta fatta al Liverpool ormai diverse settimane fa è troppo lontana dalle richieste dei Reds.

"L’Inter - si legge su Tuttosport - confida nella volontà del giocatore e sa che i tempi potrebbero dilatarsi ad agosto inoltrato ma in mezzo al campo, anche numericamente, l’organico non è in sofferenza grazie agli ingressi di Stankovic (soprattutto) e Massolin. E il fatto che al momento il giocatore non intenda aprire spiragli al Nottingham Forest (in cerca di un giocatore proprio in quel ruolo dopo aver ceduto Elliot Anderson al Manchester City) è senz’altro positivo. Certo è che Oaktree dovrà fare uno sforzo erculeo per colmare un divario oggi abissale tra i 25 milioni offerti e i 40 richiesti. Perché al Liverpool non interessa che Jones vada in scadenza tra un anno".