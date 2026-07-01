"Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi". È quanto ha dichiarato, in sintesi, agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile (all'epoca il calciatore aveva 21 anni). Lo riporta l'ANSA.

L'incontro tra Bastoni e la 17enne sarebbe avvenuto dopo una delle serate organizzate dalla Ma.De. di Cinisello Balsamo, l'agenzia al centro dell'inchiesta per associazione per delinquere che vede indagati Alessio Salamone, Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini. Bastoni sarà interrogato venerdì dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini.