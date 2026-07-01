L'Inter non perde le speranze di arrivare a Curtis Jones, anche se la distanza con il Liverpool rimane ampia e dall'Inghilterra non emerge tanta voglia di trattare. Eppure in questo momento il centrocampo dell'Inter è extra large, con ben 11 giocatori attualmente in rosa e potenzialmente a disposizione di Cristian Chivu per il ritiro in Germania.

Sotto categorie

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, ci sono i titolarissimi Barella-Calhanoglu-Zielinski, la preziosa coppia di gregari Sucic-Mkhitaryan, il jolly Diouf, Frattesi sempre più vicino all'addio e pure chi è tornato da un periodo trascorso altrove come Stankovic, Massolin, Asllani e Akinsanmiro. Abbondanza assoluta. Un gruppone che potrebbe essere suddiviso in tre sotto categorie: chi resterà senza dubbio, chi si giocherà la permanenza e chi invece farà le valigie perché è fuori dal progetto tecnico.

I partenti

Partendo da questi ultimi, i nomi sono presto detti: Frattesi, Asllani ed Akinsanmiro. L'ex Sassuolo ha già idealmente svuotato l'armadietto e attende l'offerta giusta, con il Nottingham sempre nei paraggi e la Juventus che non molla la presa a debita distanza. Il nazionale albanese è rientrato dal prestito al Besiktas che ha deciso di non esercitare il riscatto a proprio favore e aspetta che si materializzi un'altra opportunità (il Cagliari ci sta pensando ma non può acquistare il cartellino). Infine il nigeriano, che senza quel cavillo burocratico sarebbe stato riscattato dal Pisa per 7,5 milioni ma potrebbe anche convincere Chivu a spostarsi nel gruppo di chi si giocherà la conferma, a meno che non arrivi un'offerta da almeno 10 milioni.

Occasioni da ritiro

In quest'ultimo gruppo rientrano già Stankovic, Massolin e Diouf. Il francese è conosciuto, non deve presentarsi ma solo mostrare adattamento al ruolo di esterno di fascia. Il canterano ha sicuramente più chance dell'ex Modena di rimanere (per lui possibile un prestito), perché le parole di Piero Ausilio vanno in questa direzione e Chivu lo conosce bene. Ma come in altri casi saranno eventuali offerte a definire il suo futuro.

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