È stata convocata per le ore 15 di domani, mercoledì 1° luglio la riunione del Consiglio Federale, la prima dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbali della riunione dello scorso 26 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezione dei vice presidenti federali ai sensi dell’art.24, comma 7, dello Statuto Federale; Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici stagione sportiva 2026/2027: provvedimenti conseguenti; esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione 2026/2027: provvedimenti conseguenti; varie ed eventuali.

Sezione: News / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 22:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.