C'è anche il modo di parlare di temi più 'soft' per Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che a margine del galà di apertura del calciomercato di Rimini ha risposto anche a qualche domanda posta da Francesco Maccario:

Tre giocatori che ti hanno fatto innamorare del calcio?

"Ronaldo il Fenomeno, Diego Maradona e Lionel Messi".

Tre parole per descrivere Milano?

"Passionale, impegnata, veloce".

Tre giocatori preferiti di sempre della storia dell'Inter?

"Dico ancora Ronaldo perché è sopra qualsiasi calciatore degli ultimi 30 anni. Poi Javier Zanetti e Diego Milito che ci ha regalato la gioia del Triplete, ma vale per lui come tutti gli altri".

Tre colpi di calciomercato ai quali è affezionato?

"È un gioco, quando fai tre nomi rischi di offendere gli altri; sono talmente tanti quelli di cui ho stima. Non voglio dare un dispiacere a nessuno, non faccio nomi".