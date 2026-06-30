Fulmine a ciel sereno per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è indagato dalla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla prostituzione minorile. Bastoni, che oggi ha ricevuto l'avviso di garanzia, avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. A breve sarà sottoposto ad interrogatorio. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia delle Escort di Cinisello Balsamo che, secondo le accuse, includeva tanti giocatori, e altri vip, con dei speciali party con la formula del tutto incluso.

La giovane ha negato rapporti col difensore

Secondo La Repubblica, l'ipotesi di reato nascerebbe dal fatto che il 27enne avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti avrebbe avuto solo 17 anni. La giovane, sentita come testimone, avrebbe detto però che non ci sarebbe stato alcun rapporto con il nerazzurro. Nelle carte dell'inchiesta si leggono le chat, una in particolare risalente al giugno del 2020, dalle quali emerge però che un tuttofare della Ma.De avrebbe messo in contatto il calciatore con la minorenne. Bastoni diventa il primo giocatore ufficialmente indagato. Nei prossimi giorni, riporta il quotidiano Domani, verranno sentiti come testimoni Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, questi ultimi invece non indagati. L’indagine dell’aggiunta Bruna Albertini e della pm Rosaria Stagnaro, con la Gdf, punta a ricostruire il giro che aveva messo su l’agenzia.