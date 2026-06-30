Finisce l'avventura sotto l'ombra del Vesuvio di Juan Jesus. L'ex difensore dell'Inter lascia il club partenopeo al termine del suo contratto dopo cinque anni insieme. A rendere ufficiale la separazione è lo stesso club partenopeo attraverso una nota: "La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club.

A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea.Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva" si legge sul sito ufficiale del club azzurro. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 18:00
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi