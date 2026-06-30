Prende la parola Salvatore Scuto, avvocato di Alessandro Bastoni, dopo il ricevimento dell'avviso di garanzia della Procura di Milano da parte del difensore dell'Inter in merito all'inchiesta sulle escort condotta dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro. Parlando ai microfoni dell'agenzia AGI, il legale sostiene: "Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdì 3 luglio è 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm".
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 22:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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