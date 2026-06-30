Non ci sono stati movimenti da parte del Real Madrid per Alessandro Bastoni e l'Inter non è al corrente di operazioni che riguardino il difensore nerazzurro. Fabrizio Romano, dal proprio canale Youtube, spiega come il nome di Bastoni, che negli ultimi minuti è stato colpito dalla notizia dell'avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta escort, è stato uno di quelli circolati nel corso delle riunioni tra José Mourinho e la dirigenza delle Merengues. Il Real, oltretutto, deve vendere prima qualche giocatore per liberare spazio in una rosa decisamente lunga. Tra i difensori, in uscita potrebbe esserci il giovane canterano Raul Asencio, che però non ha offerte. 

Sezione: News / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 22:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.