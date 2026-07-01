Francia e Messico strappano il pass per gli ottavi d finale dei Mondiali 2026. Netto 3-0 per i transalpini contro la Svezia. Mbappé sblocca la partita sul finire del primo tempo, al 45', poi la partita diventa un lungo monologo francese, con le reti di Barcola al 53' e ancora di Mbappé al 74'. Sesto gol per l'attaccante del Real Madrid che riprende Messi in testa alla classifica marcatori. La Francia sfiderà nel prossimo turno il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania. Niente minuti ancora per l'acciaccato Marcus Thuram.

Nell'altra gara della notte italiana 2-0 del Messico contro l'Ecuador, che rimane anche in dieci al 95' per l'espulsione di Hincapié. I messicani vincono grazie alle reti di Quinones al 22' e di Raùl Jimenez al 31'. Troveranno sulla propria strada la vincente di Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi alle 18 italiane. Alle 22.00, invece, Belgio-Senegal, mentre stanotte alle 2.00 si disputerà Stati Uniti-Bosnia.