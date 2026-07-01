Nel corso dell'intervento negli studi di Radio Firenze Viola, Giancarlo Antognoni ha parlato anche della decisione di Marco Palestra di accasarsi al Chelsea rigettando l'offerta dell'Inter. Ma il ragazzo vale i soldi spesi? "Palestra è un ragazzo di 21 anni che ha forza, tecnica e velocità. In campo non lo fermi e non lo prendi. Quindi, l'investimento che ha fatto il Chelsea è importante. Io come pensiero sarei rimasto in Italia, in Inghilterra il campionato è forse più difficile che da noi, però a quelle offerte è difficile rinunciare".

Sezione: News / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 11:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.