Nel corso dell'intervento negli studi di Radio Firenze Viola, Giancarlo Antognoni ha parlato anche della decisione di Marco Palestra di accasarsi al Chelsea rigettando l'offerta dell'Inter. Ma il ragazzo vale i soldi spesi? "Palestra è un ragazzo di 21 anni che ha forza, tecnica e velocità. In campo non lo fermi e non lo prendi. Quindi, l'investimento che ha fatto il Chelsea è importante. Io come pensiero sarei rimasto in Italia, in Inghilterra il campionato è forse più difficile che da noi, però a quelle offerte è difficile rinunciare".