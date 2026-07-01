Operazione rinnovo, fino al 2028, per due dei fuori quota che hanno partecipato alla prima storica stagione della U23 dell'Inter. Si tratta di Luca Fiordilino, centrocampista classe 1996, e Giuseppe Prestia, difensore classe 1993, che hanno messo a disposizione dei giovani guidati da Stefano Vecchi la loro esperienza in un contesto, la Serie C, che ne richiede tanta.

Questi due prolungamenti sono una base di partenza per la programmazione della prossima stagione in cui ci saranno diversi cambiamenti, tra giocatori che faranno il salto in categorie superiori e altri che provenendo dall'U20 inizieranno il loro percorso professionistico.