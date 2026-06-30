Pur non essendo ancora chiari quali sono i nomi su cui l'Inter sta puntando il mirino con maggiore insistenza, in casa nerazzurra sono al contrario piuttosto noti i profili di giocatori che si stanno cercando. Come si legge sul Corriere dello Sport, "possono cambiare i nomi, restano, però, le esigenze tecniche. Quindi, un esterno destro, che prenda il posto di Dumfries. Un paio di difensori, dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. E un centrocampista che porti energie fresche, lasciando andare Frattesi. Andando in ordine, quindi, i nuovi candidati sono Khalaili, Chalobah, mentre per la mediana c’è maggiore incertezza".

Per quel che riguarda Khalaili, l'Inter è arrivata dopo il Napoli, ma può mettere la freccia avvicinandosi alla richiesta da 25 milioni di euro. Ancora più alta è la richiesta del Chelsea per Chalobah, una trentina di milioni: ad oggi il Como è arrivato a 25. L'inglese è nell'orbita interista ormai da tre estati. A centrocampo è rientrata l'idea di un'offerta per Pisilli, l'obiettivo è ancora Curtis Jones ma si aspetta che il Liverpool cali le pretese, se non fosse che ora sull'inglese c'è anche il Nottingham Forest, a sua volta da tempo interessato a Davide Frattesi, in uscita proprio dai nerazzurri. Il vice Josep Martinez continua invece ad essere Provedel, nelle intenzioni di via della Liberazione: manca solo il via libera da Lotito, dovrebbe arrivare in settimana.