C'è tanta Inter nella nazionale italiana Under 19 che sta affrontando gli Europei di categoria e che ha già vinto la prima partita del girone battendo 2-0 la Serbia. Gli azzurri, come ricorda oggi Tuttosport, sono a quota 3 nel proprio girone insieme all'Ucraina, che lunedì ha battuto 3-1 la Croazia.

"E se il più atteso Liberali non ha steccato alla prima, la gara di lunedì è stata anche quella della voglia di ribadire a tutti che in Italia i giovani attaccanti crescono bene, per Jamal Iddrissou - si legge sul quotidiano - Nome che per chi segue i campionati giovanili non è certo nuovo, ma che dei tre interisti schierati ieri titolari da Bollini era forse il meno noto a chi non mastica troppo la materia. Se il corteggiatissimo (dal mercato) esterno mancino Cocchi e il generoso attaccante Mosconi hanno già vissuto il brivido di entrare in campo davanti al pubblico di San Siro, Iddrissou quest’anno si è fatto notare per i 12 gol stagionali segnati con la Primavera e per le partite giocate in Under 23".

Jamal ha un fratello più grande che gioca in Eccellenza, mentre quando si allena coi "grandi" prova a copiare i movimenti di Marcus Thuram. E ha già giocato un Mondiale Under 20 lo scorso ottobre.