Dopo la chiusura della sua esperienza alla Fiorentina, il centrocampista israeliano Manor Solomon parla al podcast 'Kick Talk' di All In pronunciandosi sui giovani talenti del suo Paese. Con un pensiero particolare dedicato ad Anan Khalaili, terzino nome rovente del mercato con la corsa tra Napoli e Inter: "Roy Revivo è molto, molto talentuoso e spero per lui che vada all'estero, perché è maturo e ne ha bisogno, e migliorerà ulteriormente all'estero. Anan Khalaili potrebbe passare all'Inter o al Napoli e sarebbe perfetto per lui. Tutte le grandi squadre lì giocano con un centrocampo a cinque e Anan ha doti fisiche eccezionali, anche per gli standard europei. Ha fatto grandi progressi in Belgio e spero per lui, e credo, che possa avere successo in una grande squadra in Italia".

Una maxi-offerta? Solomon direbbe no

Ma come reagirebbe Salomon davanti ad un'offerta economica estremamente elevata, simile a quella ricevuta in passato da Eran Zahavi dalla Cina, pari a circa dieci milioni di euro a stagione? La risposta è secca: "Direi di no. Sono già stato contattato da diverse squadre, da squadre che offrono molti soldi, ma non voglio nemmeno sentirne parlare, perché oggi non avrò più la mia età. Non posso farci niente. Tra tre o quattro anni avrò 30 anni e non potrò tornare a 26 o 27. Ora devo essere al culmine della mia carriera e voglio fare il massimo possibile: rimanere in salute, lavorare su me stesso, essere il più forte possibile e giocare ai massimi livelli. Più avanti potrei valutare queste opzioni, ma al momento non mi interessano. Mi interessa il calcio, e questa è un'opzione che escludo immediatamente