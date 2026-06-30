Dopo Yann Sommer, è il turno di Francesco Acerbi che dice ufficialmente addio alla maglia nerazzurra con cui ha scritto capitoli indimenticabili pur arrivando a sorpresa tra tante perplessità. Ecco di seguito il modo in cui il club ha salutato il centrale classe '86, arrivato alla fine del suo contratto:

Quello tra Francesco Acerbi e l’Inter è stato un patto di fede.

Qualcosa di puro e primitivo, come la preghiera del difensore prima del fischio d’inizio di ogni partita, quando si concede un momento per sé: braccia e sguardo verso l’alto, prima di rivolgere tutta la sua concentrazione sul campo. Ne ha viste tante, Acerbi, prima di arrivare a Milano nell’estate del 2022, e tante ne ha superate: è arrivato a indossare la maglia nerazzurra portando con sé un bagaglio di esperienza invidiabile, ma con ancora quella fame di chi vuole scrivere le pagine più belle della sua carriera, di chi vuole tramutare in leggendario un percorso di altissimo livello.

Ci ha messo poco, Acerbi, a prendersi il centro della difesa dell’Inter e conquistare la fiducia del popolo nerazzurro, a sigillare questo patto di fede: abbiamo imparato a capire che, con lui in campo, la punta avversaria avrebbe sofferto per novanta minuti. Abbiamo imparato a fidarci di lui, della sua capacità di vincere i duelli contro i migliori attaccanti in Serie A e in Champions League. Avremmo scoperto poi che la sua fede l’avrebbe spinto molto più in là, in zone di campo che propriamente non calpesta se non nei momenti giusti, nei momenti decisivi.

‍️ 148 Presenze

5 Gol

6 Trofei

E quei momenti impressi per sempre nei nostri cuori 🫀



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