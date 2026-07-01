Capitolo chiuso. Non c'è alcuna possibilità che Benjamin Pavard possa tornare a vestire la maglia dell'Inter. Lo conferma Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Il difensore francese, reduce da una stagione deludente a Marsiglia che non lo ha riscattato, è ufficialmente tornato a essere un giocatore nerazzurro ma solo momentaneamente, perché la dirigenza ha deciso che verrà ceduto e continua la ricerca di un acquirente.

Rottura totale, almeno per quanto concerne il lato club. Nessuna possibilità di reintegro, anche provando a chiedere scusa per i comportamenti che lo hanno spinto lontano da Milano. Poi, le vie del mercato restano infinite e in un attimo tutto può cambiare, ma ad oggi la situazione è piuttosto delineata.

Sezione: Mercato / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 15:44
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.