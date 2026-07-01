La FIGC ha comunicato il calendario completo della prima fase del girone di Nations League che attende l'Italia a partire dal prossimo 25 settembre. Dopo la partita di debutto contro il Belgio a Roma, sarà l’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa ad ospitare la gara contro la Turchia. Dopodiché, gli Azzurri voleranno in Francia, dove venerdì 2 ottobre faranno visita ai Bleus a Saint-Denis. Lunedì 5 ottobre l’Italia chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per poi chiudere il suo percorso nel girone a novembre con le ultime due gare con Francia (12 novembre, sede da definire) e Belgio (15 novembre, Bruxelles).

Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

Ecco il calendario completo del girone A1:

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Sede da definire

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles